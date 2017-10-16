Как преодолеть вызовы рынка и ускорить развитие бизнеса ― практический опыт, кейсы, истории успеха от лидеров крупнейших организаций

5 000

участников

50+

спикеров

100%

практики

СПИКЕРЫ

Тет-а-тет со спикером ― уникальная возможность назначить индивидуальную встречу со спикерами конференции! Регистрируйтесь на мероприятие, 1 октября получите доступ к мобильному приложению — и забронируйте персональную встречу с лидерами бизнеса и ИТ.

  • Специальный гость

    Вячеслав Быков

    Заслуженный тренер России и двукратный
    олимпийский чемпион по хоккею

  • ACCELERATE

    КАТЕРИНА КОСТЕРЕВА

    CEO и управляющий партнер

  • ACCELERATE

    Дмитрий Навоша

    Основатель

  • ACCELERATE

    Борис Вольпе

    Генеральный директор

  • ACCELERATE

    Александр Идрисов

    Основатель и Управляющий партнер

  • ACCELERATE

    Виктор Найшуллер

    Президент

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ

    ДЕНИС ЯКЛАКОВ

    Заместитель генерального директора

  • ACCELERATE

    СЕРГЕЙ ЧЕРНОВОЛЕНКО

    Глобальный Генеральный директор

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ

    Виктор Цветков

    Директор по развитию продаж

  • ACCELERATE

    ДЕНИС РЕЙМЕР

    Руководитель DTG
    Вице-президент

  • ЦИФРОВИЗАЦИЯ

    Максим Антонов

    Руководитель программ развития цифровой платформы

  • ACCELERATE

    ДМИТРИЙ КАЛАЕВ

    Директор акселератора

  • ЦИФРОВИЗАЦИЯ

    АНДРЕЙ ПАЛАЗОВ

    Global IT Director

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ

    ОЛЕГ ЗАНЬКОВ

    Основатель и COO

  • ACCELERATE

    Вадим Дозорцев

    Основатель и владелец

  • КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

    Кирилл Буртный

    Руководитель департамента директ маркетинга

  • ЦИФРОВИЗАЦИЯ

    Алексей Поперлюков

    Генеральный директор

    ПАО «Газпром нефть»

  • КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

    Игорь Никулин

    Заместитель генерального директора по развитию бизнеса

  • ИСТОРИИ УСПЕХА

    Арсен Сазандрашвили

    Руководитель службы технической поддержки

  • ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

    Максим Юганов

    Начальник Службы внедрения и контроля ИТ

  • КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

    ЮРИЙ УШАРОВ

    Директор по продажам и торговому маркетингу

  • ИСТОРИИ УСПЕХА

    Петр Круглов

    ИТ-директор

  • КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

    СЕРГЕЙ АЛТУХОВ

    Директор по ИТ

  • ПРОЦЕССЫ 2.0

    Андрей Коптелов

    Вице-президент

  • ИСТОРИИ УСПЕХА

    Тарас Кочкомбаев

    Начальник отдела сопровождения

  • КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

    Виктория Округина

    Руководитель направления по оптимизации бизнес-процессов и автоматизации

  • АНАЛИТИКАМ

    Павел Вяткин

    Руководитель проектов

  • ИСТОРИИ УСПЕХА

    ПОЛИНА СОКОЛОВА

    Руководитель направления

  •  

    Денис Савенков

    Заместитель генерального директора по развитию ИТ

  • ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

    АННА БУРОВА

    Руководитель отдела кадрового консультирования

  • КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

    РОМАН МАРКОВ

    Начальник управления

  • ИСТОРИИ УСПЕХА

    НАТАЛЬЯ ВЕРБИЦКАЯ

    CRM-координатор

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ

    Александр Писемский

    Управляющий партнер

  • ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

    ИЛЬЯ БАЛАХНИН

    Генеральный директор и управляющий партнер

  • ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

    Дмитрий Исайченко

    Управляющий партнер

  • ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

    Игорь Плотников

    Управляющий партнер

  • ИСТОРИИ УСПЕХА

    Артём Калинин

    Начальник управления по развитию клиентского опыта

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ

    Константин Борисов

    Основатель

  • ИСТОРИИ УСПЕХА

    МАКСИМ СТЕПАНОВ

    Руководитель управления взаимодействия с сотрудниками

  • CRM-АРЕНА

    Михаил Минин

    Основатель

  •  

    Павел Сергеев

    Исполнительный директор

  •  

    Дмитрий Пивоваров

    Директор по информационным технологиям

  • ИСТОРИИ УСПЕХА

    Виталий Кононович

    Руководитель CRM и клиентской аналитики

  • ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

    Владимир Молодых

    Директор по разработке и внедрению ПО

  • ИСТОРИИ УСПЕХА

    АНДРЕЙ ЕВДОКИМОВ

    Начальник отдела IT сопровождения продаж

  • ИСТОРИИ УСПЕХА

    Александр Воробьев

    Генеральный директор

  • LOW-CODE NO-CODE

    Александр Попов

    CTO и управляющий партнер

  •  

    Олег Чаевский

    Основатель

  • ПАРТНЕРАМ

    Алексей КЛОЧКОВ

    Коммерческий директор

15 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ

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Участие бесплатное!

*Пожалуйста, убедитесь, что данные корректны: они будут указаны в вашем персональном билете.

ПАРТНЕРЫ

ЭКСПО


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

КАК ЭТО БЫЛО В 2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Экспоцентр, г. Москва,
Краснопресненская наб., 14

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