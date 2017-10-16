EVERYONE A DEVELOPER Чего ждать от эпохи, в которой разработчиком может стать каждый, а low-code инструменты позволяют автоматизировать любые бизнес-идеи за считанные минуты?

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Глубокое погружение в цифровые технологии и практику их использования: как получить бизнес-результат от чат-ботов, AI, RPA и других современных инструментов.

ПРОЦЕССЫ 2.0 Построение и автоматизация бизнес-процессов, которые позволят организовать продуктивное взаимодействие между командами и повысить операционную эффективность организации.