Как преодолеть вызовы рынка и ускорить развитие бизнеса ― практический опыт, кейсы, истории успеха от лидеров крупнейших организаций
5 000
участников
50+
спикеров
100%
практики
СПИКЕРЫ
Тет-а-тет со спикером ― уникальная возможность назначить индивидуальную встречу со спикерами конференции! Регистрируйтесь на мероприятие, 1 октября получите доступ к мобильному приложению — и забронируйте персональную встречу с лидерами бизнеса и ИТ.
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Специальный гость
Вячеслав Быков
Заслуженный тренер России и двукратный
олимпийский чемпион по хоккею
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ACCELERATE
КАТЕРИНА КОСТЕРЕВА
CEO и управляющий партнер
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ACCELERATE
Дмитрий Навоша
Основатель
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ACCELERATE
Борис Вольпе
Генеральный директор
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ACCELERATE
Александр Идрисов
Основатель и Управляющий партнер
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ACCELERATE
Виктор Найшуллер
Президент
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ТРАНСФОРМАЦИЯ
ДЕНИС ЯКЛАКОВ
Заместитель генерального директора
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ACCELERATE
СЕРГЕЙ ЧЕРНОВОЛЕНКО
Глобальный Генеральный директор
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ТРАНСФОРМАЦИЯ
Виктор Цветков
Директор по развитию продаж
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ACCELERATE
ДЕНИС РЕЙМЕР
Руководитель DTGВице-президент
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Максим Антонов
Руководитель программ развития цифровой платформы
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ACCELERATE
ДМИТРИЙ КАЛАЕВ
Директор акселератора
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
АНДРЕЙ ПАЛАЗОВ
Global IT Director
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ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОЛЕГ ЗАНЬКОВ
Основатель и COO
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ACCELERATE
Вадим Дозорцев
Основатель и владелец
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КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ
Кирилл Буртный
Руководитель департамента директ маркетинга
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Алексей Поперлюков
Генеральный директорПАО «Газпром нефть»
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КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ
Игорь Никулин
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса
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ИСТОРИИ УСПЕХА
Арсен Сазандрашвили
Руководитель службы технической поддержки
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Максим Юганов
Начальник Службы внедрения и контроля ИТ
-
КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ
ЮРИЙ УШАРОВ
Директор по продажам и торговому маркетингу
-
ИСТОРИИ УСПЕХА
Петр Круглов
ИТ-директор
-
КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ
СЕРГЕЙ АЛТУХОВ
Директор по ИТ
-
ПРОЦЕССЫ 2.0
Андрей Коптелов
Вице-президент
-
ИСТОРИИ УСПЕХА
Тарас Кочкомбаев
Начальник отдела сопровождения
-
КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ
Виктория Округина
Руководитель направления по оптимизации бизнес-процессов и автоматизации
-
АНАЛИТИКАМ
Павел Вяткин
Руководитель проектов
-
ИСТОРИИ УСПЕХА
ПОЛИНА СОКОЛОВА
Руководитель направления
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Денис Савенков
Заместитель генерального директора по развитию ИТ
-
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
АННА БУРОВА
Руководитель отдела кадрового консультирования
-
КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ
РОМАН МАРКОВ
Начальник управления
-
ИСТОРИИ УСПЕХА
НАТАЛЬЯ ВЕРБИЦКАЯ
CRM-координатор
-
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Александр Писемский
Управляющий партнер
-
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ИЛЬЯ БАЛАХНИН
Генеральный директор и управляющий партнер
-
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Дмитрий Исайченко
Управляющий партнер
-
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Игорь Плотников
Управляющий партнер
-
ИСТОРИИ УСПЕХА
Артём Калинин
Начальник управления по развитию клиентского опыта
-
Денис Собе-Панек
Партнер
-
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Константин Борисов
Основатель
-
ИСТОРИИ УСПЕХА
МАКСИМ СТЕПАНОВ
Руководитель управления взаимодействия с сотрудниками
-
CRM-АРЕНА
Михаил Минин
Основатель
-
Павел Сергеев
Исполнительный директор
-
Дмитрий Пивоваров
Директор по информационным технологиям
-
ИСТОРИИ УСПЕХА
Виталий Кононович
Руководитель CRM и клиентской аналитики
-
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Владимир Молодых
Директор по разработке и внедрению ПО
-
ИСТОРИИ УСПЕХА
АНДРЕЙ ЕВДОКИМОВ
Начальник отдела IT сопровождения продаж
-
ИСТОРИИ УСПЕХА
Александр Воробьев
Генеральный директор
-
LOW-CODE NO-CODE
Александр Попов
CTO и управляющий партнер
-
Олег Чаевский
Основатель
-
ПАРТНЕРАМ
Алексей КЛОЧКОВ
Коммерческий директор
15 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ
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Участие бесплатное!
*Пожалуйста, убедитесь, что данные корректны: они будут указаны в вашем персональном билете.
КАК ЭТО БЫЛО
В 2018
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Экспоцентр, г. Москва,
Краснопресненская наб., 14
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